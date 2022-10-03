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Задержан российский агент, который скрыто фотографировал защитников Одессы, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Злоумышленник разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории Одессы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о задержании агента РФ сообщает пресс-служба СБУ.

Задержан российский агент, который скрыто фотографировал защитников Одессы, - СБУ 01

"Также он отрабатывал враждебную задачу сбора установочных данных на украинских защитников и фотофиксации их внешности. Кроме того, захватчики пытались получить от своего приспешника координаты мест базирования личного состава, военной техники и вооружений ВСУ для проведения ракетных ударов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, российским агентом оказался местный житель, которого спецслужбы РФ привлекли к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения.

Задержан российский агент, который скрыто фотографировал защитников Одессы, - СБУ 02

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В результате оперативных действий сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили враждебную агентурную связь и задержали злоумышленника в Одессе.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержан российский агент, который скрыто фотографировал защитников Одессы, - СБУ 03


Задержан российский агент, который скрыто фотографировал защитников Одессы, - СБУ 04
Задержан российский агент, который скрыто фотографировал защитников Одессы, - СБУ 05

Топ комментарии

  • Димитрий CrimeaBandera
    Людина не може жити без серця, легенів тощо. А ось без мозку деякі живуть цілими поколіннями. Це як раз з таких.
  • Денис 3e2e187b
    Бесит когда им замазывают хлебальники
  • Ron Gahan
    мой племянник солдат ВСУ лежит с ранением а я волонтёрю.
    в Одессе.
    ты всех одесситов под одну гребёнку расчесываешь?
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