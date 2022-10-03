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Оккупанты нанесли ракетный удар по Купянской больнице, погиб врач. ФОТОрепортаж

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Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по лечебному заведению в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Купянской больнице, погиб врач 01

"Оккупанты нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе. К сожалению, погиб врач-анастезиолог, одна медсетра ранена. Информация о пострадавших еще уточняется", - говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Купянской больнице, погиб врач 02
Оккупанты нанесли ракетный удар по Купянской больнице, погиб врач 03
Оккупанты нанесли ракетный удар по Купянской больнице, погиб врач 04

Зазначається, що будівля майже повністю зруйнована із 1 по 4 поверх.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Купянской больнице, погиб врач 05
Оккупанты нанесли ракетный удар по Купянской больнице, погиб врач 06

На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Купянской больнице, погиб врач 07

Топ комментарии

  • Oleksandr Onys
    Нажаль, багато в чому це правда. І винними в таких ракетних влучаннях у них будуть не вєлікіє вітязі, а наша армія. Мовляв, якби вони не звільняли землі від окупації, то тут би і не стріляли
  • Ігор Медушівський
    Жителі даної місцини - це вата і вата-ватна ! Вони своїм 'козлячим язиком" закликали пуйло до дій і слали лозунг-за-лозунгом - тільки введи . От він їм і увів - по самі помідори .
  • Чайка Київ
    Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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