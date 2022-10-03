Оккупанты нанесли ракетный удар по Купянской больнице, погиб врач. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по лечебному заведению в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе. К сожалению, погиб врач-анастезиолог, одна медсетра ранена. Информация о пострадавших еще уточняется", - говорится в сообщении.







Зазначається, що будівля майже повністю зруйнована із 1 по 4 поверх.





На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.