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Подозреваемый в растлении несовершеннолетних начал стрельбу возле школы в Черновцах - одна полицейская погибла, один - ранен. ВИДЕО

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В Черновцах при попытке задержания мужчина, обвиненный в растлении несовершеннолетних, погиб полицейский, еще один сотрудник правоохранительных органов ранен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Предварительно, патруль приехал на вызов о растлении ребенка. Во время задержания подозреваемый открыл огонь по полицейским. По сообщению местных, погибшей полицейской было 22 года. Подозреваемый скрылся в многоквартирном доме. Операция по задержанию преступника продолжается.

Подозреваемый в растлении несовершеннолетних начал стрельбу возле школы в Черновцах - одна полицейская погибла, один - ранен 01

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Застрельте гандона-збоченця.
    Мало кацапів, так ще таке лайно.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дуже шкода загиблу дівчину-поліціянтку...Підготовка правоохоронців має бути набагато кращою...
  • Психиатрическая больница No1
    У нас он живёт.Таблетки выплёвывает.
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