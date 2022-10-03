Подозреваемый в растлении несовершеннолетних начал стрельбу возле школы в Черновцах - одна полицейская погибла, один - ранен. ВИДЕО

В Черновцах при попытке задержания мужчина, обвиненный в растлении несовершеннолетних, погиб полицейский, еще один сотрудник правоохранительных органов ранен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Предварительно, патруль приехал на вызов о растлении ребенка. Во время задержания подозреваемый открыл огонь по полицейским. По сообщению местных, погибшей полицейской было 22 года. Подозреваемый скрылся в многоквартирном доме. Операция по задержанию преступника продолжается.





