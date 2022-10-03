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В Сквире на Киевщине водитель насмерть сбил девочек 6 и 8 лет и пытался скрыться, - Небытов. ФОТОрепортаж

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Вечером в городе Сквира Киевской области водитель Volkswagen наехал на девочек 6 и 8 лет, обе они погибли, водитель пытался скрыться, но его задержали.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Ужасная трагедия в Сквире‼️ Водитель сбил двух малолетних девочек, пытался скрыться с места происшествия. Дети погибли.

Это смертельное ДТП произошло сегодня около 17:07. Водитель Volkswagen совершил наезд на девочек 6 и 8 лет, не остановился, продолжил движение, но не справился с управлением, въехал в дерево. Потом выбрался из салона, пытался скрыться, но был остановлен очевидцами аварии.

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Одна девочка погибла на дороге, вторую пытались спасти, но она тоже скончалась.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области. Проводятся первоочередные необходимые следственные и процессуальные действия, водитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

После вручения уведомления о подозрении следователи в обязательном порядке обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы", - рассказали в полиции.

В Сквире на Киевщине водитель насмерть сбил девочек 6 и 8 лет и пытался скрыться, - Небытов 01
В Сквире на Киевщине водитель насмерть сбил девочек 6 и 8 лет и пытался скрыться, - Небытов 02
В Сквире на Киевщине водитель насмерть сбил девочек 6 и 8 лет и пытался скрыться, - Небытов 03
В Сквире на Киевщине водитель насмерть сбил девочек 6 и 8 лет и пытался скрыться, - Небытов 04
В Сквире на Киевщине водитель насмерть сбил девочек 6 и 8 лет и пытался скрыться, - Небытов 05

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергова мерзенна ублюдіна...
  • Dima30
    Потрібно закони як у США там строк сумується до купи а не поглинає менший більшим як у нас,там в окремих штатах де не застосовують смертну кару суди дають ркально і по сто років ув'язнення...
  • Player New
    Жесть, ще й намагався втекти, гнався майбудь, дуже кудись було треба. За вбивство 2 малолітніх навіть 10 років смішний строк, потрібно за кожну як мінімум по 10, совковські закони кучмам у сраку.
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