В Сквире на Киевщине водитель насмерть сбил девочек 6 и 8 лет и пытался скрыться, - Небытов. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Ужасная трагедия в Сквире‼️ Водитель сбил двух малолетних девочек, пытался скрыться с места происшествия. Дети погибли.
Это смертельное ДТП произошло сегодня около 17:07. Водитель Volkswagen совершил наезд на девочек 6 и 8 лет, не остановился, продолжил движение, но не справился с управлением, въехал в дерево. Потом выбрался из салона, пытался скрыться, но был остановлен очевидцами аварии.
Одна девочка погибла на дороге, вторую пытались спасти, но она тоже скончалась.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области. Проводятся первоочередные необходимые следственные и процессуальные действия, водитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.
После вручения уведомления о подозрении следователи в обязательном порядке обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы", - рассказали в полиции.