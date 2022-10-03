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Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными. ФОТОрепортаж

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Освобожденные из плена защитники Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции, встретились с родными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Командир полка Национальной гвардии "Азов" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламарь, и. о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады НГУ Денис Шлега находятся в Турции согласно условиям обмена под личными гарантиями защиты Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 01
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 02
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 03
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 04
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 05
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 06
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 07

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Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 08
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 09
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 10
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 11
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 12
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 13
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 14
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 15

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Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 16

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    Шкода хлопців шо доводиться стояти поруч з таким гімном як Єрмак
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