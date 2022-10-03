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Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными. ФОТОрепортаж
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Освобожденные из плена защитники Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции, встретились с родными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Командир полка Национальной гвардии "Азов" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламарь, и. о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады НГУ Денис Шлега находятся в Турции согласно условиям обмена под личными гарантиями защиты Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.