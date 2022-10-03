В результате стрельбы в Черновцах погибла 22-летняя патрульная Таисия Татарин. ФОТО

3 октября в Черновцах во время исполнения служебных обязанностей погибла 22-летняя патрульная младшая лейтенантка полиции Таисия Татарин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Патрульной полиции.

В сообщении отмечается: "Сегодня утром она надела форму, получила оружие и пошла защищать спокойствие родного города. К сожалению, эта смена стала последней сменой в ее жизни…"

Экипаж Таисии Татарин и Александра Гуцула прибыл на вызов о развращении несовершеннолетних. Заявительница сообщила, что возле школы неизвестный мужчина показывает половые органы детям. Патрульные разыскали гражданина, оказалось, что мужчина имел с собой оружие и внезапно произвел ряд выстрелов по инспекторам. Полицейская получила смертельное огнестрельное ранение, ее напарника госпитализировали, пока ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Таисия пришла в ряды патрульной полиции в августе 2020 года, чтобы служить и защищать. В памяти всех, кто ее знал и работал вместе с ней, Таисия навсегда останется принципиальной и отзывчивой коллегой, верно и самоотверженно служившей Родине и украинскому народу.

Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам Таисии. Это невосполнимая потеря для всей нашей полицейской семьи".

Смотрите: Подозреваемый в растлении несовершеннолетних начал стрельбу возле школы в Черновцах - одна полицейская погибла, один - ранен. ВИДЕО