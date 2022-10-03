На войне с российскими оккупантами погиб пресс-офицер 80-й бригады Юрий Лелявский. ФОТО

28 сентября во время выполнения задания в составе десантно-штурмового подразделения погиб в бою с российскими оккупантами начальник службы по связям с общественностью 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины капитан Лелявский Юрий Николаевич.

Об этом сообщил военкор, а ныне штаб-сержант пресс-службы командования ДШВ ВСУ Евгений Назаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы познакомились в 16-м. Юра был начальником пресс-службы 10-й бригады. Ходили по Красногоровке в серую зону, хоть Юра и был против. Но позволил, потому что хороший сюжет важнее запретов. И Юра это знал. Посмотрели на огни оккупированной Старомихайловки, записали Юру, а затем сделали хороший сюжет

Уже здесь, во время войны, мы виделись недавно, в Изюме. Уже как побратимы-десантники. Поговорили, показали журам героическую 80-ку.

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А сейчас Юра погиб. Пресс-офицеры тоже смертны, как бы это не казалось: бегают с фотиками, снимают, не воюют. Но российскому железу все равно – фотоапарат у тебя в руках или "Джавелин".

Ты победил, друг. Это потеря для всех нас. Для ДШВ. Для ВСУ. Для Украины. Тиль валхалла", - написал он.

Юрий Лелявский – профессиональный журналист. В 2014-2015 годах освещал события на востоке Украины. Был в плену пророссийских наемников. После этого он, офицер запаса, призвался в ряды Вооруженных сил Украины. Юрий Лелявский занимал должности начальника пресс-службы и службы по связям с общественностью 10-й горно-штурмовой бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.