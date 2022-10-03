ВСУ приземлили российский ударный беспилотник иранского производства "Mohajer-6" во время атаки на Одессу, - Минобороны. ФОТО

Бойцы ВСУ приземлили российский ударный беспилотник иранского производства "Mohajer-6".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Министерство обороны Украины.

"Недавно в ответ на ноту МИД Украины посол Ирана заявил, что его страна не поставляла дроны в Россию. Вот иранский беспилотник "Qods Mohajer-6", который несколько дней назад был запущен для координации атаки на Одессу", – говорится в сообщении.

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