Новости Фото • Война

ВСУ приземлили российский ударный беспилотник иранского производства "Mohajer-6" во время атаки на Одессу, - Минобороны. ФОТО

26 68558
Бойцы ВСУ приземлили российский ударный беспилотник иранского производства "Mohajer-6".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Министерство обороны Украины.

ВСУ приземлили российский ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6 во время атаки на Одессу, - Минобороны 01

"Недавно в ответ на ноту МИД Украины посол Ирана заявил, что его страна не поставляла дроны в Россию. Вот иранский беспилотник "Qods Mohajer-6", который несколько дней назад был запущен для координации атаки на Одессу", – говорится в сообщении.

Также читайте: Решаем проблему иранских беспилотников, - Резников

Топ комментарии

  • vsbu vsbu
    Ще одні НАС ТАМ НЕТ
  • AICS AICS
    приземліть його на посла ірану
  • Вася Шевченко f77d76ba
    жаль шо посла выслали... могли б носом натыкать, как кота шкодливого...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости