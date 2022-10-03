Пять защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции, получили ордена "Золотая Звезда" и звание Героя Украины. ФОТО

Во время визита в Турцию руководитель Офиса Президента Андрей Ермак по поручению президента Владимира Зеленского вручил ордена "Золотая Звезда" пяти военнослужащим - защитникам Мариуполя и "Азовстали", которым присвоено звание Героя Украины.