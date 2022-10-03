Новости Фото • Война

Пять защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции, получили ордена "Золотая Звезда" и звание Героя Украины. ФОТО

13 746125
Во время визита в Турцию руководитель Офиса Президента Андрей Ермак по поручению президента Владимира Зеленского вручил ордена "Золотая Звезда" пяти военнослужащим - защитникам Мариуполя и "Азовстали", которым присвоено звание Героя Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Пять защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции, получили ордена Золотая Звезда и звание Героя Украины 01

Президент отметил высшей государственной наградой командира отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" Дениса Прокопенко (позывной Редис), его заместителя Святослава Паламаря, и. о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского (позывной Волына), старшего офицера "Азова" Олега Хоменко и командира 12-й бригады НГУ Дениса Шлегу.

Пять защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции, получили ордена Золотая Звезда и звание Героя Украины 02
Пять защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции, получили ордена Золотая Звезда и звание Героя Украины 03
Пять защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции, получили ордена Золотая Звезда и звание Героя Украины 04

Смотрите также: Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными. ФОТОрепортаж

Пять защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции, получили ордена Золотая Звезда и звание Героя Украины 05

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    ***, один фсбшник зіпсував всі фото
  • Patrick Bond ab3dd2dd
    Завхоз ордена раздает...
  • yehor sydorenko
    Я ору **** хто такий Єрмак ******* стид ***** !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Курва ***** **** ，йому фоточки нада *****? Істота ***** і Зеленський ГАНДОН якщо не звільняє цього покидька
    А Азовці дійсно герої - про це будуть писати книги та вивчати в школах
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости