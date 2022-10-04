Россияне ударили по двум районам Днепропетровщины. Разрушены квартиры, повреждены дома. Есть раненые. ФОТОрепортаж

Ночью россияне ударили по Никопольскому и Синельниковскому районам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Днепропетровской ОВА.

"Больше всего пострадал Никополь. Туда прилетели около 30 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Ранены четверо мужчин - 28, 48, 50 и 66 лет. Двое из них в больнице. Повреждено более 30 многоэтажных и частных домов, разрушены 4 квартиры.

Город остался без воды – повреждены сети насосной станции водоканала. Более 7 000 семей – без света. Половину энергетики уже подключили. Работы по восстановлению линий продолжаются", - говорится в сообщении.

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Обстрелы повредили и школу, аптеку, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и админздания.

"В Марганецкой и Красногригорьевской громадах масштабы разрушений выясняются. Предварительно, без пострадавших. В Покровской громаде Синельниковского района из-за вражеской атаки загорелись склады сельхозпредприятия. Пожарные пламя погасили. Люди невредимы", - добавили в ОВА.











