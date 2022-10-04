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Россияне ударили по двум районам Днепропетровщины. Разрушены квартиры, повреждены дома. Есть раненые. ФОТОрепортаж

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Ночью россияне ударили по Никопольскому и Синельниковскому районам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Днепропетровской ОВА.

Россияне ударили по двум районам Днепропетровщины. Разрушены квартиры, повреждены дома. Есть раненые 01

"Больше всего пострадал Никополь. Туда прилетели около 30 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Ранены четверо мужчин - 28, 48, 50 и 66 лет. Двое из них в больнице. Повреждено более 30 многоэтажных и частных домов, разрушены 4 квартиры.

Город остался без воды – повреждены сети насосной станции водоканала. Более 7 000 семей – без света. Половину энергетики уже подключили. Работы по восстановлению линий продолжаются", - говорится в сообщении.

Россияне ударили по двум районам Днепропетровщины. Разрушены квартиры, повреждены дома. Есть раненые 02

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Обстрелы повредили и школу, аптеку, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и админздания.

"В Марганецкой и Красногригорьевской громадах масштабы разрушений выясняются. Предварительно, без пострадавших. В Покровской громаде Синельниковского района из-за вражеской атаки загорелись склады сельхозпредприятия. Пожарные пламя погасили. Люди невредимы", - добавили в ОВА.



Россияне ударили по двум районам Днепропетровщины. Разрушены квартиры, повреждены дома. Есть раненые 03
Россияне ударили по двум районам Днепропетровщины. Разрушены квартиры, повреждены дома. Есть раненые 04
Россияне ударили по двум районам Днепропетровщины. Разрушены квартиры, повреждены дома. Есть раненые 05
Россияне ударили по двум районам Днепропетровщины. Разрушены квартиры, повреждены дома. Есть раненые 06

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