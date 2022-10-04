Сутки на Харьковщине: ночные удары по Харькову и обстрел Купянска. ФОТОрепортаж

Прошлой ночью россияне нанесли 2 ракетных удара, предварительно – ракетами С300 по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате удара повреждены инфраструктурные объекты. К сожалению, погибла 46-летняя женщина.











"В течение суток враг продолжил террор мирного населения прилегающих к линии столкновения и границы с РФ районов. В результате обстрела больницы в Купянском районе погиб врач-анестезиолог, 2 медсестры 53-х и 43-х лет ранены. Кроме того, в течение суток, по информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе с ранениями госпитализированы 63-летний мужчина и девочка 9 лет. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.

За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 473 взрывоопасных предмета. Впрочем, на освобожденных территориях минная опасность еще очень высока. Вчера в Купянском районе на растяжке подорвались двое мужчин 23-х и 35-ти лет.

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"Еще раз напоминаю всем о необходимости быть очень осторожными и внимательными", - обратился он к жителям региона.