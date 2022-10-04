Россияне в сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донетчины. Зафиксировано 40 разрушений домов, школы, фильтровальной станции. ФОТОрепортаж

В течение суток враг нанес 23 удара по мирному населению. Есть убитые и раненые. Военные преступления РФ задокументированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"Под огнем оккупантов находились 14 населенных пунктов - города Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Краматорск, Торецк, Часов Яр, пгт Северное, села Андреевка, Галицыновка, Шевченко, Клещеевка, Карловка, Комар, Каменка.

Рашисты уничтожали Донетчину авиаударами, зенитными ракетами, РСЗО "Смерч", "Ураган", "Град", артиллерией. Разрушены и повреждены 40 гражданских объектов – 34 жилых дома, школа, строительная база, фильтровальная станция, дом культуры, хозяйственные постройки.

Сегодня в 4:00 российская армия ударила по Краматорску ракетой "С-300". Есть раненые, повреждены пять частных домов", - говорится в сообщении.

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Многочисленные разрушения враг вызвал в Бахмуте, который обстреливал из авиации и "Градов". Пострадали мирные жители, повреждены учебное заведение, многоквартирный дом и 16 частных домов.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.









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