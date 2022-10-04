Российский танк Т-62М советского производства с "мангалом" на башне уничтожен во время наступления в Херсонской области, - Бутусов. ФОТО

Российская армия массово вооружается старой советской техникой из-за потери большей части современных танков во время войны в Украине.

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российский танк Т-62М, произведенный в 60-х годах, с "мангалом" на башне для защиты от ПТКР Джавелин. Танк уничтожен во время украинского наступления в Херсонской области в октябре. Российская армия массово вооружается старой советской техникой из-за потери большей части современных танков во время войны", - говорится в сообщении.

Фото Олег Горовий