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Во временно оккупированном Энергодаре активисты "под носом" у оккупантов расклеили 2000 проукраинских листовок. ФОТОрепортаж

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Активисты движения "Желтая Лента" в Энергодаре продолжают расклеивать проукраинские листовки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.

Во временно оккупированном Энергодаре активисты под носом у оккупантов расклеили 2000 проукраинских листовок 01

"Оккупанты в очередной раз умудрились пропустить под носом 2000 листовок, которые были распространены в Энергодаре - украинском городе, который не изменить "референдумами", - говорится в сообщении.

Во временно оккупированном Энергодаре активисты под носом у оккупантов расклеили 2000 проукраинских листовок 02

Участники движения уверены, что гражданский протест будет распространяться.

"Ежедневно мы получаем кучу заявок на вступление в наше движение. Украину референдумами не изменить!" , – подчеркивают активисты.

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Во временно оккупированном Энергодаре активисты под носом у оккупантов расклеили 2000 проукраинских листовок 03
Во временно оккупированном Энергодаре активисты под носом у оккупантов расклеили 2000 проукраинских листовок 04

Топ комментарии

  • Myroslav Hrabovsky 9c770479
    Яка ефективність твого висєра?
  • Чайка Київ
    Бережи вас Господь, рідненькі
  • Vlad Cheh
    Они сейчас о своей жопе стали думать. Ведь знают на сто процентов, что любой от мишустина до пригожина с кафыровым сдадут всех военных преступников за милое дело, сколько бы их не было, даже вопрос об этом не стоит. И поэтому можно давить, они уже на очке сидят и пускают. Вот прямо осознано понимают, что их сдадут на показательную расправу именно ради политических очков в подписании капитуляции. Коллаборанты же вообще дрожат от страха и бухают день и ночь, а когда увидят листовку или плакат, то у них из очка само потечет прямо в штаны.
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