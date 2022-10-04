Во временно оккупированном Энергодаре активисты "под носом" у оккупантов расклеили 2000 проукраинских листовок. ФОТОрепортаж

Активисты движения "Желтая Лента" в Энергодаре продолжают расклеивать проукраинские листовки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.

"Оккупанты в очередной раз умудрились пропустить под носом 2000 листовок, которые были распространены в Энергодаре - украинском городе, который не изменить "референдумами", - говорится в сообщении.

Участники движения уверены, что гражданский протест будет распространяться.

"Ежедневно мы получаем кучу заявок на вступление в наше движение. Украину референдумами не изменить!" , – подчеркивают активисты.

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