Служба безопасности перехватила очередные российские документы, регламентировавшие проведение фейкового "референдума" РФ на временно оккупированной территории Донетчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, во время оперативной работы обнаружены образцы приглашений "иностранных наблюдателей" по участию в незаконном плебисците на востоке Украины.

"Установлено, что соответствующие письма подписал так называемый "председатель центральной избирательной комиссии днр" в. Высоцкий 29 сентября этого года. То есть через два дня после формального завершения псевдоголосования. Согласно полученным данным, представители местной оккупационной администрации пытались якобы пригласить 16 иностранцев к участию в фейковых мероприятиях в качестве зарубежных "наблюдателей". В их числе - граждане двух стран Европы и Центральной Азии", - отмечают в СБУ.

При этом датой "регистрации" этих приглашений указано 20 сентября. Таким образом, враг пытался искусственно увеличить присутствие иностранных "гостей" на псевдореферендуме и за счет этого "легитимизировать" его на международной арене.

Однако сотрудники СБУ разоблачили и задокументировали преступные действия оккупантов.

Кроме того, Служба безопасности идентифицировала и установила местонахождение всех предателей, коллаборантов и их "координаторов" из РФ, причастных к организации незаконного плебисцита.

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В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ за:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 5, 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности виновных лиц.

















