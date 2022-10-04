Двух военных РФ будут судить за жестокое обращение с гражданскими на Черниговщине. ФОТО

Судят двух военнослужащих РФ, которые в начале марта 2022 года на территории оккупированного российскими войсками села Слобода Черниговского района незаконно удерживали гражданского в помещении магазина.

Об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, вооруженные военнослужащие РФ с целью получения сведений о расположении войск ВСУ применяли к потерпевшему физическую силу, причиняя ему сильную боль и телесные повреждения. Не получив от мужа информации, российский военнослужащий отдал приказ своим подчиненным продлить насильственные действия для получения необходимых оккупантам сведений. После избиения пострадавшего военный РФ вывел его на улицу, облил легковоспламеняющейся жидкостью и угрожал поджечь", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве прокуроров Черниговской областной прокуратуры в порядке специального досудебного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении двух военнослужащих РФ по фактам жестокого обращения с гражданским населением и других нарушений законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2). 1 ст.438 УК Украины).

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