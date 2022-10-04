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В Одессе раздаются взрывы: Силы ПВО сбили дрон-камикадзе "Shahed-136". ФОТОрепортаж (обновлено)

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В Одессе раздаются взрывы, сообщается о работе ПВО.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Корреспонденты заявили о взрывах. В городе и области воздушная тревога.

В то же время издание "Думская" сообщает об уничтожени вражеского дрона.

В ОК "Південь" сообщили, что враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа "Shahed-136".

Силами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат уничтожен над морем.

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В Одессе раздаются взрывы: Силы ПВО сбили дрон-камикадзе Shahed-136 01
В Одессе раздаются взрывы: Силы ПВО сбили дрон-камикадзе Shahed-136 02

В Одессе раздаются взрывы: Силы ПВО сбили дрон-камикадзе Shahed-136 03
В Одессе раздаются взрывы: Силы ПВО сбили дрон-камикадзе Shahed-136 04

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    У Новопетрівці воїни ЗСУ зірвали "аквафреш" і спалили його в центрі села


  • Максім ХОЙ 07fb0949
    довбаний Іран зі своїми дронами,але добре що вони виявилися гівном собачитм і легкими цілями
  • Valter Valter
    Оно то говно собачье. Но их много Иран дал рашистам. И на каждый нужно выявить и потратить ракеты ПВО. К тому же я уверен что рашка взяла технологии и скоро сама будет штамповать ети дроны.
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