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Еще 8 псевдоправоохранителям-предателям из Луганщины сообщены о подозрении, - Офис генпрокурора. ФОТО

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При процессуальном руководстве Старобельской окружной прокуратуры Луганской области разоблачены еще 8 человек, которые заняли должности в незаконных правоохранительных органах так называемой "ЛНР". Им сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, жители Новопсковской, Миловской и Марковской громад Старобельского района после захвата населенных пунктов перешли на сторону врага и добровольно начали сотрудничать с оккупационными властями страны-агрессора.

"Среди подозреваемых - депутат Миловского поселкового совета, до 2014 года работавший в системе МВД. Другие – без опыта работы в правоохранительных органах. Они присягнули на верность псевдореспублике и были приняты в штат так называемых "Новопсковского райотдела внутренних дел МВД ЛНР", "Миловского райотдела внутренних дел МВД ЛНР" и "Марковского райотдела внутренних дел МВД ЛНР", - говорится в сообщении.

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Еще 8 псевдоправоохранителям-предателям из Луганщины сообщены о подозрении, - Офис генпрокурора 01

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Топ комментарии

  • Eireen Eira
    Зачем им "сообщать"? Из-за них враг гарцевал на нашей земле.
    Их просто нужно стрелять на месте.
    Я не понимаю, почему такая толерастия до врага.

    Кстати, а в Лиманском котле скольким кацапам и по чьмему приказу дали выйти из котла?
  • Тиамитоксам
    ......попутно указать как цели для ликвидации в первую очередь.......
  • govtva
    По приказу это Гиркина выпускали а из под ЛИмана они удрали еще до подхода ВСУ и оставили часть на убой для прикрытия отхода.
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