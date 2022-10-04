Автор фотографий с "Азовстали" Дмитрий (Орест) Козацкий рассказал о жизни после освобождения из плена. ФОТОрепортаж

Снимки Дмитрия с "Азовстали" стали символом украинской несокрушимости. Теперь он сам снялся в первой после освобождения из плена фотосессии.

Фото Дмитрия опубликовали украинские фотографы-документалисты Константин и Влада Либеровы, сообщает Цензор.НЕТ.

"В первый день дома я пошел в барбершоп, подстригся и побрился. Я никогда не хотел выглядеть жертвой", - цитируют они слова Дмитрия.

Документалисты рассказали, что много общались вчера: о Мариуполе, плене и обычной жизни: "Вы услышите эти истории из будущих интервью. А сегодня можете просто посмотреть Оресту в глаза. Они многое видели".

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Фотографы написали, что попытались воспроизвести в этой серии снимков луч света, пронизывающего Дмитрия, как на фотографии с "Азовстали", которую он опубликовал перед выходом с завода.













