Юристы жены Медведчука пытаются вернуть имущество в Пуще-Водице, - СМИ. ФОТО
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Юристы компании предательницы Украины Оксаны Марченко 3 октября пришли возвращать имущество Виктора Медведчука в столичной Пуще-Водице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Юристы, представившиеся представителями компании "УКРКАПИТАЛ", в понедельник пришли на прилегающую к имению Виктора Медведчука территорию с требованием передать контроль над объектом.
Компания "УКРКАПИТАЛ" принадлежит супруге Медведчука Оксане Марченко.
По словам руководителя ОО "НПУ Межигорье" Дениса Тарахкотелика, имение Медведчука и прилегающая территория с середины марта охраняются ОО "НПУ Межигорье" в рамках договоренности с офисом Генерального прокурора о хранении имущества на время следственных действий.
Сообщается, что юристы вызвали полицию.
В комментарии один из юристов сообщил: "Пока ждем взвешенного решения правоохранителей".