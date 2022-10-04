Юристы жены Медведчука пытаются вернуть имущество в Пуще-Водице, - СМИ. ФОТО

Юристы компании предательницы Украины Оксаны Марченко 3 октября пришли возвращать имущество Виктора Медведчука в столичной Пуще-Водице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Юристы, представившиеся представителями компании "УКРКАПИТАЛ", в понедельник пришли на прилегающую к имению Виктора Медведчука территорию с требованием передать контроль над объектом.

Компания "УКРКАПИТАЛ" принадлежит супруге Медведчука Оксане Марченко.

По словам руководителя ОО "НПУ Межигорье" Дениса Тарахкотелика, имение Медведчука и прилегающая территория с середины марта охраняются ОО "НПУ Межигорье" в рамках договоренности с офисом Генерального прокурора о хранении имущества на время следственных действий.

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Сообщается, что юристы вызвали полицию.

В комментарии один из юристов сообщил: "Пока ждем взвешенного решения правоохранителей".







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