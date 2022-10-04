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Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг. ФОТОрепортаж

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Защитники Украины официально подняли украинский флаг над освобожденным Лиманом.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВО Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский передал от военных в Донецкую областную военную администрацию полномочия по налаживанию дальнейшей жизни в освобожденных населенных пунктах.

Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг 01
Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг 02
Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг 03
Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг 04
Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг 05
Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг 06
Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг 07
Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг 08
Над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг 09

"Благодарю наши Вооруженные Силы за то, что очищают от врага наши украинские земли. Оккупанты оставляют по себе руины. Но главное - это наша земля. Все отстроим заново. А пока начинаем с налаживания логистики, завоза гуманитарной помощи, выдачи пенсий. Отдельно замечу: тем, кто эвакуировался, ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ОСВОБОЖДЕННЫЕ НАСЕЛЕНЫЕ ПУНКТЫ ЕЩЕ РАНО!", - обращается Кириленко к жителям региона.

"Продолжается масштабная работа по разминированию, впереди непростая зима, пережить которую будет крайне тяжело. Война еще совсем близко. Все вернем, и все вернемся - всему свое время", - резюмирует он.

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Топ комментарии

  • A San
    Місто Лиман звільнено від рашистських загарбників! Слава Україні! Слава Збройним Силам України!
  • U A 03b737e8
    Герої ! Бажаю всім ПЕРЕМОГИ!
  • vadyan
    Як же я пишаюся нашою нацією!
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