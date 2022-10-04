Новости Фото

Коломойский наведался в НАБУ. ФОТОрепортаж

17 83788
4 октября 2022 г. Игорь Коломойский прибыл в киевский офис Национального антикоррупционного бюро Украины. Олигарх приехал кортежем с сопровождением.

По данным Bihus.Info, Коломойский находился в НАБУ примерно 45 минут, в этот день должен был пройти его допрос, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, в середине сентября 2022 г. детективы НАБУ провели обыск по месту жительства Игоря Коломойского в Буковеле. Об этом сообщало издание "Зеркало недели". Обыск касался производства о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 млрд грн в 2015 г.

Кроме того, в начале сентября антикоррупционные органы объявили подозрения по этому делу бывшим менеджерам "Укрнафты". У Игоря Коломойского пока нет статуса подозреваемого.

Смотрите также: У Коломойского провели обыск по делу "Укрнафты", - СМИ. ФОТО

Коломойский наведался в НАБУ 01
Коломойский наведался в НАБУ 02
Коломойский наведался в НАБУ 03
Коломойский наведался в НАБУ 04

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Невже з бункера виліз? Віддайте його Штатам і ленд-ліз запрацює на всі 100%
  • Fizko Kyiv
    Коли вже його до ФБР "навідають"?
  • Right Right 2d264255
    При наступному президенті
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости