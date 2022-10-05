Разоблачены агенты РФ, которые готовили псевдореферендум на Николаевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По материалам следствия, "беглецом" оказалась жительница Баштанского района, которая добровольно участвовала в организации и проведении незаконного референдума в Николаевской области.
"Ее приспешники на подконтрольной Украине территории помогали распространять тему "референдума" в социальных сетях. В частности, "разгоняли" фейки о том, что якобы население Николаевской области поддерживает запланированный плебисцит. В отношении них собрана доказательная база и сообщено о подозрении по ст. 436-2. (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Организаторе псевдореферендума подозрение объявлено по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.