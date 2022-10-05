Родные защитников "Азовстали" приняли участие в заседании Совета ООН по правам человека. ФОТОрепортаж

Делегация Ассоциации семей защитников "Азовстали" и полка "Азов" в Женеве приняла участие в заседании Совета ООН по правам человека и организовала на Площади Нации митинг.

Об этом сообщили в Ассоциации, передает Цензор.НЕТ.

Сестра недавно освобожденного из российского плена начальника штаба "Азова" Сандра Кротевич, жена пленного защитника "Азовстали" Лилия Ступина и заместитель командира "Азова" Сергей Цисарук "Мольфар" провели встречу с украинской делегацией в ООН, где пообщались с уполномоченным Верховной Рады человека Дмитрием Лубинцем.

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В ходе встречи были обсуждены вопросы условий содержания и здоровья военнопленных защитников "Азовстали".

По инициативе делегации на Площади Нации в Женеве был организован митинг с требованием ООН немедленно вмешаться в ситуацию с недостойным обращением России с украинскими военнопленными и начать выполнять Женевские конвенции. Кроме местных общественных организаций, к мероприятию присоединился Лубинец.

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"Впереди у нашей делегации встречи с лидерами гуманитарных организаций, политиками и другими влиятельными лицами. Мы продолжим рассказывать об их пути в соцсетях Ассоциации", - добавили в организации.









