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Лиман после освобождения от российских оккупантов. ФОТОрепортаж

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Как выглядит город Лиман в Донецкой области, который недавно освободили от захватчиков-россиян.

Фото из Лимана опубликованы в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вот что оставил после себя оккупант в украинском Лимане. Государство-агрессор уничтожает везде на захваченной территории любые основы жизни: экономику, социальную сферу, культуру", - написал Зеленский.

Он добавил, что остановить это можно только одним способом: освободить наши земли.

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Топ комментарии

  • Vlad Cheh
    100 лет назад была такая же история. Это не российские, а самый настоящий русский дух. Жить в говне как свинья и заставить всех вокруг быть такими же свиньями, а кто откажется - тех убивать. Бухать как черти, плодить сынков за пособие и подыхать в 50 лет - вся жизнь кацапа. Последние 200 лет не выиграли ни одной войны, которую им на блюдечке не поднесли союзники. 2 успеха за 100 лет существования - победа в WW2 за счет поляка Рокосовки с его обманными движениями и котлами (а не как Жуков просирать 200 танков на одном мосту при 3-4 потерях у нациков), и запуск в космос человека и спутника на ворованной ракете у немцев и с украинцем Королевым, который Ваньку очередного запустил в космос (Гагарин, наверное, был десятым или двадцатым Ванькой, остальные подохли, в то время как США при аварии ракеты без людей сразу на несколько лет прекращали запуски). Ну и все, остальной скот только жрал, бухал и срал.
  • Oper West
    «Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
  • Qq Qqq f1a4586b
    Орки. Зруйнувати, вбити, зґвалтувати, вкрасти, набухатись ...
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