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В Украине погиб 23-летний военнослужащий из Ирландии. ФОТО

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В Украине погиб 23-летний военнослужащий из Ирландии. ФОТО
Рори Мейсон воевал в составе Международного легиона защиты Украины вблизи российской границы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Рори Мейсон погиб со своим подразделением во время контрнаступления в Харьковской области", - рассказали в Международном легионе защиты Украины

Семья Мейсонов узнала о смерти Рори от Министерства иностранных дел, оказывающего консульскую помощь.

Его отец Роб описал его как "обычного молодого человека с драйвом, целеустремленностью и убеждениями".

"Хотя мы глубоко расстроены его смертью, мы очень гордимся его мужеством и решительностью, а также его самоотверженностью, когда он немедленно поступил на службу в поддержку Украины" - сказал он.

В Украине погиб 23-летний военнослужащий из Ирландии 01

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Топ комментарии

  • Колян Коляныч
    Спасибо мировым силам добра, которые помогают нам остановить этот армагедон.. Ирландскому Герою УКРАИНЫ - вечная память и слава..
  • Дмитро Піталов
    Велика дяка тобі та твоєму підрозділу! Ніколи не забудемо!
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Вічна пам'ять Герою України і Ірландії, щирі співчуття його родині, українці пам'ятатимуть його подвиг.
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