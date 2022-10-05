Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии населённые пункты Херсонщины. Есть тяжело раненые, - полиция. ФОТО
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Враг обстреливает населенные пункты как на только что освобожденных территориях, так и вдоль линии фронта.
Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки полиция открыла 24 уголовных производства по фактам военных преступлений армии страны-агрессорки на Херсонщине. Из-за попадания осколков снарядов в дома, есть тяжело травмированные местные жители, повреждены и разрушены десятки домов, магазинов, разбиты дороги. Снаряды зацепили электропередачи, люди живут без света, быстро восстановить его невозможно из-за постоянных обстрелов", - говорится в сообщении.
В Белозерской территориальной громаде из-за обстрелов вражеской армией уничтожено имущество и здания фермерского хозяйства, а также фруктовые сады. Владелец оценил ущерб в 200 миллионов гривен.