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Двух сторонников "русского мира", оправдывающих вооруженную агрессию РФ против Украины, будут судить на Закарпатье. ФОТОрепортаж

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По материалам СБУ перед судом предстанут два сторонника "русского мира", которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Управления СБ Украины в Закарпатской области.

Следователи Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области завершили досудебное расследование и передали в суд материалы в отношении двух жителей Закарпатья, публично оправдывающих вооруженную агрессию РФ против Украины.

По данным следствия, предателями оказались двое жителей Ужгорода и Межгорья, которые откровенно оправдывали зверства оккупантов и дискредитировали наших защитников.

Один из них даже угрожал расстреливать украинских военнослужащих в случае его мобилизации в ряды ВСУ.

"Инициированная СБУ экспертиза подтвердила наличие в их публикациях и высказываниях публичных оправданий вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорифификации представителей вооруженных формирований РФ", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ передали в суд обвинительный акт в отношении обоих сторонников "русского мира". Они обвиняются в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глотификации ее участников, то есть по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

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Двух сторонников русского мира, оправдывающих вооруженную агрессию РФ против Украины, будут судить на Закарпатье 01

Двух сторонников русского мира, оправдывающих вооруженную агрессию РФ против Украины, будут судить на Закарпатье 02

Двух сторонников русского мира, оправдывающих вооруженную агрессию РФ против Украины, будут судить на Закарпатье 03

Двух сторонников русского мира, оправдывающих вооруженную агрессию РФ против Украины, будут судить на Закарпатье 04

Двух сторонников русского мира, оправдывающих вооруженную агрессию РФ против Украины, будут судить на Закарпатье 05

Двух сторонников русского мира, оправдывающих вооруженную агрессию РФ против Украины, будут судить на Закарпатье 06

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    знову уральські цигани ?
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Дорогая, это не то, что ты подумала, соседка просто спросила, можно ли поцеловать у нас икону.
  • Amber
    Так, там дійсно , панує весь кодляк ОПЗЖ , який підлягає негайному знищенню , але ж ніт , вони сьогодні із слугами наріду в коаліціі !😠
    під потужним дахом зедермака !😠
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