Последствия обстрела войсками РФ Волчанска. Есть погибший и раненый, - Нацполиция. ФОТО
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Войска России 4 октября обстреляли деоккупированный город Волчанск на Харьковщине, в результате чего один человек погиб и еще один получил тяжелые ранения.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Снаряды врага попали в многоэтажки в центральной части города. Один человек погиб, еще один получил ранения и находится в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины по факту обстрела деоккупированного города Волчанск Харьковской области.