Новости Фото • Война

Освобожденный из плена "азовец" Николай Кущ (Фрост). ФОТОрепортаж

18 5788
Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы, документирующие войну России против Украины, представили новые кадры в рамках своего фотопроекта "Очі перемоги".

Они опубликовали серию снимков защитника Азовстали Николая Куща с позывным Фрост, сообщает Цензор.НЕТ.

"Фрост – человек, которого там так и не смогли сломить. Хотя они старались, очень старались. В плену было все. Но он не хочет об этом говорить, потому что сегодня он – дома. А большинство его побратимов – еще нет. Эти фото, как и другие наши портретные серии во время войны – сделаны в рамках нашего проекта Очі перемоги. Пожалуй, пора немного о нем рассказать. Это довольно амбициозный проект, что понятно уже по его названию. Глаза тех, кто сегодня ведет нас к полной свободе и независимости, тем, кто отстаивает наше право быть нацией: от рядовых военных, медиков, волонтеров до тех, кто принимает сегодня судьбоносные решения. Именно поэтому сегодня мы не знаем, сможем ли его когда-нибудь логически завершить. Но так или иначе, для нас невероятно важно, чтобы такие герои, как Фрост, никогда не превратились в статистику", - говорится в сообщении фотографов.

Смотрите: Родные защитников "Азовстали" приняли участие в заседании Совета ООН по правам человека. ФОТОрепортаж

Освобожденный из плена азовец Николай Кущ (Фрост) 01
Освобожденный из плена азовец Николай Кущ (Фрост) 02
Освобожденный из плена азовец Николай Кущ (Фрост) 03
Освобожденный из плена азовец Николай Кущ (Фрост) 04

Освобожденный из плена азовец Николай Кущ (Фрост) 05
Освобожденный из плена азовец Николай Кущ (Фрост) 06
Освобожденный из плена азовец Николай Кущ (Фрост) 07Освобожденный из плена азовец Николай Кущ (Фрост) 08

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости