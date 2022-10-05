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Последствия атаки дронами-камикадзе на Белую Церковь. ФОТОрепортаж

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Прошлой ночью оккупанты атаковали дронами-камикадзе город Белая Церковь на Киевщине.

Фото разрушений в Белой Церкви, которую ночью россияне атаковали дронами-камикадзе, опубликовало REUTERS, передает Цензор.НЕТ.

Это впервые иранские беспилотники долетели так далеко от линии фронта.

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Последствия атаки дронами-камикадзе на Белую Церковь 02
Последствия атаки дронами-камикадзе на Белую Церковь 03
Последствия атаки дронами-камикадзе на Белую Церковь 04
Последствия атаки дронами-камикадзе на Белую Церковь 05
Последствия атаки дронами-камикадзе на Белую Церковь 06
Последствия атаки дронами-камикадзе на Белую Церковь 07
Последствия атаки дронами-камикадзе на Белую Церковь 08

Напомним, ночью в среду, 5 октября, российские оккупанты дважды ударили иранскими дронами-камикадзе по Белой Церкви Киевской области. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры.

Позже стало известно, что по городу было зафиксировано 6 попаданий и взрывов от дронов-камикадзе Shahed-136. Один человек пострадал. Повреждены три здания инфраструктуры.

Смотрите: Россияне атаковали Белую Церковь дронами-камикадзе, есть пострадавшие. ВИДЕО (обновлено)

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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Топ комментарии

  • Палиця Василь
    не такий він вже і смішний, цей мопед(
  • Alex Alex 9d55ceb0
    В нас нічого немає. Є тільки купка злодіїв із кватртирами в Лондоні та Монако по 300 мільйонів дол і яхтами по 700 млн. Навіщо ті дрони, навіщо ППО чи ракети якщо у Лондоні завжди безпечно. Зараз батальйон Монако чудово там себе почуває
  • Ігор Медушівський
    Муйня це все !
    Саме головне - це асфальт і шашлички .
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