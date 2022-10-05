Последствия атаки дронами-камикадзе на Белую Церковь. ФОТОрепортаж
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Прошлой ночью оккупанты атаковали дронами-камикадзе город Белая Церковь на Киевщине.
Фото разрушений в Белой Церкви, которую ночью россияне атаковали дронами-камикадзе, опубликовало REUTERS, передает Цензор.НЕТ.
Это впервые иранские беспилотники долетели так далеко от линии фронта.
Напомним, ночью в среду, 5 октября, российские оккупанты дважды ударили иранскими дронами-камикадзе по Белой Церкви Киевской области. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры.
Позже стало известно, что по городу было зафиксировано 6 попаданий и взрывов от дронов-камикадзе Shahed-136. Один человек пострадал. Повреждены три здания инфраструктуры.
Фото: REUTERS/Gleb Garanich