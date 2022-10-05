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Россия передислоцировала военных и технику с базы в Валуйках Белгородской области, - СМИ. ФОТО

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Россия переместила личный состав и технику с военной базы в Валуйках Белгородской области – об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Россия передислоцировала военных и технику с базы в Валуйках Белгородской области, - СМИ 01

1 октября Planet Labs зафиксировал, что военная техника, включая вертолеты, а также палатки, в которых размещается личный состав, исчезли с территории военной базы в Валуйках Белгородской области, граничащей с Харьковской, Сумской и Луганской областями Украины.

Россия передислоцировала военных и технику с базы в Валуйках Белгородской области, - СМИ 02
Россия передислоцировала военных и технику с базы в Валуйках Белгородской области, - СМИ 03

Военные эксперты, с которыми пообщались журналисты "Схем", предполагают, что российских военнослужащих и технику перебросили на оккупированную территорию Луганской области, а сама передислокация связана, в частности, с серией взрывов в Валуйках в России.

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