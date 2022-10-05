Почему иранские дроны-камикадзе добрались до Белой Церкви, - мнения специалистов. ФОТОрепортаж

Атака иранскими дронам-камикадзе города Белая Церковь ночью 5 октября вызвала оживленную дискуссию в украинском социуме. Предлагаем вниманию читателей мнения некоторых специалистов, прокомментировавших эту атаку.

Как информирует Цензор.НЕТ, журналист АрмияInform Сергей Мисюра отметил: "Главное, что увидел/нашел по Белой Церкви и ночным дронам-камикадзе: первое фото самого двигателя. Я ожидал, что он двухтактный одноцилиндровый, потому что похож в полете на мопед/бензокосу. А он оказался четырехцилиндровый, но поскольку отсутствует глушитель для увеличения дальности и мощности – мы его слышим вплоть до 10 км.

Поэтому главное из ночных прилетов – мы учимся. Повторения Николаева, как было несколько месяцев назад, уже не будет. На момент прилета все были на улице, вдали от зданий. Как следствие ни одного погибшего! Одному солдату где-то кирпич отлетел, но на скорость движения это вообще не влияет. Да, зданиям немного придется крышу поправить, но главное – все люди целы!

На втором фото просто его обломки. По которых с двигателем мы пришли к выводу со специалистами на месте - там все иранское. Ничего российского. Великая страна не может дрона с оппозитным двигателем создать))".

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Владимир Яценко отмечает: "Врага надо знать в лицо. Инженеры нашей команды присоединились к препарированию "внутренностей" "Шахида". На фото устройство цифровой радиосвязи. Несколько интересных выводов:

- эмбарго на поставку высокотехнологичных компонентов в Иран имеет большие дыры - на центральном процессоре хоть и затертая маркировка но определенные признаки стопроцентно свидетельствуют, что это мощный чип производства ALTERA/INTEL;

- устройство спроектировано специалистами, которые проходили обучение в Соединенных Штатах. Каждый мировой центр проектирования электронных устройств имеет свои признаки (как у художников). Интересно, что иранские студенты не могут учиться в США на пилотов, а вот приобщиться к новейшим технологиям в сфере радиоэлектроники – охотно.

Главное – теперь мы имеем вдохновение и таланты сделать нашего "ДОВБУША" еще лучше. Слава Украине!"

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Сергей Флеш пишет: "Многие пишут в приват: почему мы не глушим камикадзе?

Камикадзе летят по координатам со спутников. В иранских дронах стоит особенная антенна спутниковой навигации СRPA, позволяющая бороться с украинскими препятствиями РЭБ и подменой спутниковых координат.

Эта система может блокировать 1-2 сильных помехи от ВСУ, а вот три наших помехи уже дадут какой-то результат.

Но:

1. Мы не можем "закрыть" всю страну, и все военные объекты из расчета по три РЭБ на точку. Это физически невозможно.

2. Так как антенна CRPA отрезает все препятствия с земли, большую площадь защитить не получится даже и с тремя РЭБ.

3. Если при подлете к военному объекту камикадзе "слепнет", он атакует случайный объект (может сарай, а может и школу). Поэтому не везде такие методы защиты целесообразны.

Решения только в заградительных аэростатах из РЭБ, чтобы препятствия шли на камикадзе сверху, но это немного фантастически".

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