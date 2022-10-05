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Почему иранские дроны-камикадзе добрались до Белой Церкви, - мнения специалистов. ФОТОрепортаж

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Атака иранскими дронам-камикадзе города Белая Церковь ночью 5 октября вызвала оживленную дискуссию в украинском социуме. Предлагаем вниманию читателей мнения некоторых специалистов, прокомментировавших эту атаку.

Как информирует Цензор.НЕТ, журналист АрмияInform Сергей Мисюра отметил: "Главное, что увидел/нашел по Белой Церкви и ночным дронам-камикадзе: первое фото самого двигателя. Я ожидал, что он двухтактный одноцилиндровый, потому что похож в полете на мопед/бензокосу. А он оказался четырехцилиндровый, но поскольку отсутствует глушитель для увеличения дальности и мощности – мы его слышим вплоть до 10 км.

Поэтому главное из ночных прилетов – мы учимся. Повторения Николаева, как было несколько месяцев назад, уже не будет. На момент прилета все были на улице, вдали от зданий. Как следствие ни одного погибшего! Одному солдату где-то кирпич отлетел, но на скорость движения это вообще не влияет. Да, зданиям немного придется крышу поправить, но главное – все люди целы!

На втором фото просто его обломки. По которых с двигателем мы пришли к выводу со специалистами на месте - там все иранское. Ничего российского. Великая страна не может дрона с оппозитным двигателем создать))".

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Почему иранские дроны-камикадзе добрались до Белой Церкви, - мнения специалистов 01
Почему иранские дроны-камикадзе добрались до Белой Церкви, - мнения специалистов 02

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Владимир Яценко отмечает: "Врага надо знать в лицо. Инженеры нашей команды присоединились к препарированию "внутренностей" "Шахида". На фото устройство цифровой радиосвязи. Несколько интересных выводов:

- эмбарго на поставку высокотехнологичных компонентов в Иран имеет большие дыры - на центральном процессоре хоть и затертая маркировка но определенные признаки стопроцентно свидетельствуют, что это мощный чип производства ALTERA/INTEL;

- устройство спроектировано специалистами, которые проходили обучение в Соединенных Штатах. Каждый мировой центр проектирования электронных устройств имеет свои признаки (как у художников). Интересно, что иранские студенты не могут учиться в США на пилотов, а вот приобщиться к новейшим технологиям в сфере радиоэлектроники – охотно.

Главное – теперь мы имеем вдохновение и таланты сделать нашего "ДОВБУША" еще лучше. Слава Украине!"

Почему иранские дроны-камикадзе добрались до Белой Церкви, - мнения специалистов 03

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Сергей Флеш пишет: "Многие пишут в приват: почему мы не глушим камикадзе?

Камикадзе летят по координатам со спутников. В иранских дронах стоит особенная антенна спутниковой навигации СRPA, позволяющая бороться с украинскими препятствиями РЭБ и подменой спутниковых координат.

Эта система может блокировать 1-2 сильных помехи от ВСУ, а вот три наших помехи уже дадут какой-то результат.

Но:

1. Мы не можем "закрыть" всю страну, и все военные объекты из расчета по три РЭБ на точку. Это физически невозможно.

2. Так как антенна CRPA отрезает все препятствия с земли, большую площадь защитить не получится даже и с тремя РЭБ.

3. Если при подлете к военному объекту камикадзе "слепнет", он атакует случайный объект (может сарай, а может и школу). Поэтому не везде такие методы защиты целесообразны.

Решения только в заградительных аэростатах из РЭБ, чтобы препятствия шли на камикадзе сверху, но это немного фантастически".

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Почему иранские дроны-камикадзе добрались до Белой Церкви, - мнения специалистов 04
Почему иранские дроны-камикадзе добрались до Белой Церкви, - мнения специалистов 05
Почему иранские дроны-камикадзе добрались до Белой Церкви, - мнения специалистов 06
Почему иранские дроны-камикадзе добрались до Белой Церкви, - мнения специалистов 07

Топ комментарии

  • виталий пахомов 7d73993d
    Вночі ворог завдав удару дронами-камікадзе по пункту постійної дислокації моєї бригади. Я там був лише раз у житті, але, принаймні, знаю, як виглядають ці древні будівлі.

    Я відчуваю з цього приводу лють. Але лють особливого роду. Вона стосується не тільки ворога.

    ***

    Ці іранські дрони пролетіли сотні кілометрів і уразили об'єкт у нашому глибокому тилу.

    Саме наявність ракет, котрі здатні уражати наш глибокий тил, було і є однією з суттєвих переваг РФ у війні з нами.

    А тепер виявляється, що примітивні дрони з двигунами внутрішнього згоряння можуть робити практично ту ж саму роботу, що і ці розхвалені крилаті ракети.

    І (виявляється!) ніхто нам, Україні, не заважав створити такі ж дрони у тисячних кількостях і бити за сотні і тисячі кілометрів у російській тил.

    Уявіть, скільки ешелонів з бронетехнікою, скільки таборів і казарм з особовим складом ми могли б знищити на дальніх підходах, щоб влни не прийшли сюди?

    Скільки жертв серед нашого війська і серед мирного населення ми могли б уникнути, якби ліквідували в перший же день війни максимум російських військ?

    А вони тоді нічим не відрізнялися від цілі, по якій сьогодні вдарили у Бідій Церкві росіяни.

    Чому Іран, країна під жорсткими санкціями зовні і з релігійною диктатурою всередині, зміг створити таку зброю, а ми, одна з найбільш ІТ-шних країн світу, відкрита Заходу - не змогла?

    ***

    Я двічі зустрічався з попереднім президентом, казав і конкретні, і абстрактні речі щодо необхідності розвитку галузі безпілотників у армії.

    Я зустрічався з розробниками і пропонував створити ударний безпілотник, щоб уражати військові цілі у Криму. Я хотів демонстративно це зробити, взявши політичну відповідальність на себе - щоб показати, що це грізна зброя, здатна радикально зменшити наш дисбаланс сил з агресором, збити його пиху.

    Природньо, що на мене дивилися, як на божевільного.

    Ні, вітчизняні розробники не бачили тут нічого складного.

    Просто це нікому не було потрібно, а для самих розробників це був ризик великих неприємностей від влади.

    Власне, і зараз фактично в Україні розробки приватними компаніями ударних бпла заборонено. У країні, котра стоїть на межі свого існування, і державна оборонка котрої на 95% складається з імпотенції та корупції, звичайним громадянам заборонено розробляти зброю.

    Цілі відділи у спецслужбах і органах правопорядку отримують зарплати з наших коштів - за те, що вони слідкують, щоб ніхто з пересічних українців не міг займатися розробкою зброї для захисту країни.

    Звісно, зброю все ж розробляють - але напівлегально, але лише ті, хто має блат у гурі-сбу-ссо...

    І панує над усім цим дивна атмосфера. Недостатньо кооперації, а багато ревнощів. Мало відкритості до своїх же побратимів, багато комерційного і-або вузького корпоративного інтересу.

    Я трачу свій майже неіснуючий вільний час на розробки і на те, щоб максимально ділитися досвідом з іншими. На жаль, так роблять далеко не всі, і чим ближче до офіційних статусів розробник, тим менше він співпрацює з іншими.

    Між тим наші, українські дрони - кращі, ********* за іранські.

    Лють, лють відчуваю я до росіян, аое не тільки до них.

    Залишається лише зціпити зуби, жебрати у читачів копійки, у командирів - вільні години. Довбати скелю, без сподівання на швидкий результат і на вдячність. https://www.facebook.com/igor.lutsenko
  • Evgeniy Tube
    Кикина, Анна Юрьевна

    26 сентября 2022 года, комиссия из представителей космических агентств стран-партнёров по проекту Международной космической станции рассмотрела готовность и одобрила полет экипажа SpaceX Crew-5 с космонавтом Госкорпорации «Роскосмос» Анной Кикиной на пилотируемом корабле Crew Dragon. Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew-5 ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде был запланирован на 3 октября 2022 года, но из-за урагана «Иэн» старт был перенесён более позднее время.

    В то время когда все вводят санкции, удаляют из спорта рашку всякие ***** спокойно работают с рашкосмосом
  • Garry Grant
    Так это не *****. Это как оказалось ещё хуже. "Маск."
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