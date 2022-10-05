На деоккупированной Харьковщине обнаружены тела двух замученных мужчин, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Харьковской области правоохранители обнаружили тела двух замученных мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Тела убитых нашли на базе отдыха в селе Новоплатоновка Боровской ТГ. Их руки были в наручниках. У погибших имеются огнестрельные ранения головы.





Возраст погибших примерно от 30 до 35 лет. Они были одеты в гражданскую одежду. Тела находились в песчаной яме размером 2,5х2,5 метра, глубиной 4 метра. Личности погибших устанавливаются.





По предварительным данным, на указанной базе размещались российские спецназовцы в составе 250-350 человек. Периодически происходила ротация.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.