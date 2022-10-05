Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

ВСУ спасли контуженого медведя возле освобожденного Лимана. ФОТОрепортаж

25 22851
Украинские военные и зоозащитники организации UAnimals неподалеку от деоккупированного Лимана спасли получившего контузию медведя. Когда Вооруженные Силы Украины освободили Лиман в Донецкой области, пострадавшего медведя нашли закрытым в вольере. Частный зоопарк оказался под оккупацией, но медведь чудом выжил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на сайте UAnimals.

В трех метрах от его вольера все было разрушено.

"Захватчики жестоко обошлись с большинством диких животных, которые там содержались, но медведь остался жив.

Хотя он в ужасном состоянии и контужен от снаряда, который попал в дом, где он сидел", – говорят зооспасатели.

Сейчас команда волонтеров везет медведя в "Центр спасения диких животных Натальи Поповой и UAnimals" на лечение.

Когда состояние медведя улучшится, он поедет на реабилитацию в "Парк хищников "Арден" в Хмельницкой области.

"Надеемся, что лечение медведя будет удачным и уже скоро он поправится!", - говорят зоозащитники.

Смотрите: Собаки пограничников оделись в очки и бронежилеты. ФОТОрепортаж

ВСУ спасли контуженого медведя возле освобожденного Лимана 01
ВСУ спасли контуженого медведя возле освобожденного Лимана 02
ВСУ спасли контуженого медведя возле освобожденного Лимана 03

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    то не кацап, треба вилікувать.
  • Stanislav Bryzhyk
    Ведмідь цікаво в чому завинив? Теж "фашист" і "біндєравєц"?
    Людиноподібні істоти-уроди кончені, *****.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Тут не тільки кацапня, а точніше зовсім не кацапня винна. Винна держава яка по сі пори не врегулювала законодавство щодо утримання диких тварин в неволі. Які, курва, вольери для таких великих звірів? Воно ж не курча чи заєць. ******* зоопарки це практично свобода для звірів, та й то все йде до заборон неволити братів наших менших. А тут вольер. Звіра на волю- володаря клітки в тюрму.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости