ВСУ спасли контуженого медведя возле освобожденного Лимана. ФОТОрепортаж
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Украинские военные и зоозащитники организации UAnimals неподалеку от деоккупированного Лимана спасли получившего контузию медведя. Когда Вооруженные Силы Украины освободили Лиман в Донецкой области, пострадавшего медведя нашли закрытым в вольере. Частный зоопарк оказался под оккупацией, но медведь чудом выжил.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на сайте UAnimals.
В трех метрах от его вольера все было разрушено.
"Захватчики жестоко обошлись с большинством диких животных, которые там содержались, но медведь остался жив.
Хотя он в ужасном состоянии и контужен от снаряда, который попал в дом, где он сидел", – говорят зооспасатели.
Сейчас команда волонтеров везет медведя в "Центр спасения диких животных Натальи Поповой и UAnimals" на лечение.
Когда состояние медведя улучшится, он поедет на реабилитацию в "Парк хищников "Арден" в Хмельницкой области.
"Надеемся, что лечение медведя будет удачным и уже скоро он поправится!", - говорят зоозащитники.