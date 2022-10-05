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"Корабль для Украины" с гуманитарной помощью от Франции прибыл в Румынию. ФОТОрепортаж

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Сегодня, 5 октября 2022 года, в румынский порт Констанца прибыл один из крупнейших по объему грузов гуманитарной помощи Украине от правительства Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Корабль для Украины с гуманитарной помощью от Франции прибыл в Румынию 01

Груз общим весом более тысячи тонн состоит из пожарно-спасательных и медицинских автомобилей, которые позволяют проводить обследование в полевых условиях, аварийно-спасательного и защитного снаряжения, медикаментов, наборов продуктов питания и аварийно-ремонтного оборудования. Также для временной замены мостовых переходов переданы понтонные мосты длиной более 200 метров.

Корабль для Украины с гуманитарной помощью от Франции прибыл в Румынию 02
Корабль для Украины с гуманитарной помощью от Франции прибыл в Румынию 03

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Корабль для Украины с гуманитарной помощью от Франции прибыл в Румынию 04

Официальная передача груза Украине запланирована на 9 октября 2022 в г. Сучава, гуманитарные грузы будут доставлены в Харьковскую, Черниговскую, Запорожскую и Одесскую области.

Корабль для Украины с гуманитарной помощью от Франции прибыл в Румынию 05

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Топ комментарии

  • Валерий Викторович 053e9aad
    ермак уже первый в очереди , пару лямов в карман положить никогда не поздно.
  • Trevo Trow
    В ОПі вже долоньки спітніли.
  • Павел Иващенко
    Дякуемо,Францiя !!!
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