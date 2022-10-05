"Корабль для Украины" с гуманитарной помощью от Франции прибыл в Румынию. ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 октября 2022 года, в румынский порт Констанца прибыл один из крупнейших по объему грузов гуманитарной помощи Украине от правительства Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Груз общим весом более тысячи тонн состоит из пожарно-спасательных и медицинских автомобилей, которые позволяют проводить обследование в полевых условиях, аварийно-спасательного и защитного снаряжения, медикаментов, наборов продуктов питания и аварийно-ремонтного оборудования. Также для временной замены мостовых переходов переданы понтонные мосты длиной более 200 метров.





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Официальная передача груза Украине запланирована на 9 октября 2022 в г. Сучава, гуманитарные грузы будут доставлены в Харьковскую, Черниговскую, Запорожскую и Одесскую области.