Оккупанты перебили и заминировали газопровод в Харьковской области - на 100 м газопровода обнаружили 104 мины. ФОТОрепортаж

Россияне заминировали каждый метр газопроводов высокого давления в Балаклейской громаде, чтобы их невозможно было отремонтировать