Тела оккупантов до сих пор валяются в освобожденном Лимане. Бродячие псы и кошки начинают их есть, - журналистка Станко. ФОТО 18+

В Лимане на Донетчине до сих пор валяются тела россиян.

Об этом пишет в твиттере журналист Анастасия Станко, информирует Цензор.НЕТ.

"Их понемногу забирают, но не успевают так быстро. Местные говорят, что этих мертвых (13 человек) выгрузили прямо на улице возле дома, раненых забрали и уехали, когда убегали. Картина ужасная: бродячие псы и кошки начинают их есть", - отмечает. она.

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