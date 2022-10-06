Тела оккупантов до сих пор валяются в освобожденном Лимане. Бродячие псы и кошки начинают их есть, - журналистка Станко. ФОТО 18+
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В Лимане на Донетчине до сих пор валяются тела россиян.
Об этом пишет в твиттере журналист Анастасия Станко, информирует Цензор.НЕТ.
"Их понемногу забирают, но не успевают так быстро. Местные говорят, что этих мертвых (13 человек) выгрузили прямо на улице возле дома, раненых забрали и уехали, когда убегали. Картина ужасная: бродячие псы и кошки начинают их есть", - отмечает. она.