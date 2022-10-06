Последствия российских обстрелов приграничья Черниговщины и Сумщины. ФОТОрепортаж

Вчера, 5 октября, захватчики с территории России обстреливали украинские приграничья с применением минометов, ствольной артиллерии и беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Под вражеским огнем оказались территории Эсманьской, Середино-Будской громад Сумщины и Новгород-Северской и Семеновской громад Черниговщины.













"Беспилотные летательные аппараты врага сбросили 4 взрывных устройства на территорию Семеновской громады. Новгород-Северскую громаду ствольная артиллерия россиян обстреляла из района населенного пункта Случевск - 15 прилетов", - говорится в сообщении.

По Середино-Будской громаде со стороны населенного пункта Грудская российская армия била минометами, зафиксировано 20 взрывов. В результате обстрела повреждено частное хозяйство.

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"Граница Эсманьской громады страдала от вражеского артобстрела - 20 прилетов со стороны российского села Круглая поляна. Составляющие Сил обороны продолжают защищать Украину от российских захватчиков", - говорится в сообщении.