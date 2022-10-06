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Испания передала ВСУ партию внедорожников, кареты скорой помощи и пять тонн медикаментов. ФОТО

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Министерство обороны Испании отправило в Украину восемь внедорожников, две кареты скорой помощи и пять тонн медикаментов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Испания передала ВСУ партию внедорожников, кареты скорой помощи и пять тонн медикаментов 01

Эта помощь через 4-5 дней по суше прибудет в Польшу, а затем направится в Украину. В ближайшие дни Испания обещает передать еще 12 грузовиков: их по морю привезут в близкую к Украине страну, а затем отправят непосредственно в Украину.

Испания передала ВСУ партию внедорожников, кареты скорой помощи и пять тонн медикаментов 02

В Минобороны Испании говорят, что их самолеты уже совершили 31 рейс, доставляя помощь Украине и вывозя на лечение раненых военных.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    В Запоріжжя тільки нічого не передавайте. Там баба губата з ОГА все краде.
  • Sophia-Maria Duglass
    Королева Летиция в украинской вышиванке , ВИВАТ , КОРОЛЕВА!!!

  • Mikhail F
    Дякуємо Іспанці!!!!
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