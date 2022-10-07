Ночью по Никополю прилетели почти 40 российских снарядов, оккупанты шесть раз ударили по району из РСЗО и тяжелой артиллерии, - Резниченко. ФОТОрепортаж
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Войска РФ шесть раз ударили по Никопольскому району из РСЗО и тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Никопольщина всю ночь содрогалась от взрывов. Российские оккупационные войска шесть раз ударили по району из РСЗО и тяжелой артиллерии.
Предварительно люди не пострадали.
В Никополь прилетели около 40 российских снарядов. В городе повреждены несколько многоэтажек, более десяти частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети.
В Марганецкой громаде продолжается обследование пораженных территорий. Масштабы разрушений уточняются", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в других районах звучала сирена, но обошлось без вражеских ударов и в эту минуту спокойно.