Пятое зафрахтованное ООН судно с 30 тыс. тонн пшеницы для жителей Эфиопии вышло из порта Черноморска, - Мининфраструктуры. ФОТО

Сегодня балкер NEW ISLAND, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из порта "Черноморск".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Министерства инфраструктуры Украины.

Как отмечается, на его борту 30 тыс. тонн пшеницы для жителей Эфиопии.

Балкер присоединился к караванам с двумя другими судами, вышедшими из портов Одесса и Южный. Вмести эти суда доставят 56,6 тыс. тонн пшеницы и кукурузы для стран Африки, Азии и Европы.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 6,4 млн. тонн агропродукции.

В общей сложности из украинских портов вышли 285 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки. В частности, 5 судов, зафрахтованных ВВП ООН, вывезли более 150 тыс. тонн украинской пшеницы для Эфиопии, Афганистана и Йемена.

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