Последствия обстрела Запорожья российскими оккупантами: Погибли 12 человек, госпитализированы 12 граждан. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОВА со ссылкой на данные Нацполиции.
"Этой ночью оккупанты нанесли еще два удара дронами-камикадзе. Огневой атаке подверглась жилая, гражданская и критическая инфраструктура центра города. Под огнем оккупантов оказались частные и многоквартирные дома, автомобили, магазины, медицинские и образовательные учреждения, остановка общественного транспорта и другие инфраструктурные объекты", – говорится в сообщении.
В настоящее время установлена информация о 12 погибших. Еще 12 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города, среди них – два ребенка. На местах попадания продолжают работать полицейские, спасатели и специалисты профильных служб.
Кроме областного центра, под огневой атакой российских войск находились также населенные пункты Пологовщины. Зафиксированы обстрелы из РСВЗ и артиллерии в Орехове, Гуляйполе и близлежащих селах.
Этой ночью российские захватчики впервые применили против мирного населения Запорожья беспилотные летальные аппараты – разрушены два объекта гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, это были БПЛА "Shahed-136".
Запорожская полиция призывает всех граждан быть внимательными и осторожными! Если вы услышали в небе грохот, похожий на звук мотора мопеда или бензопилы, немедленно следуйте в укрытия и соблюдайте меры личной безопасности", - добавили в ОВА.