Во время разбора завалов многоквартирного жилого дома в Бахмутском районе Донецкой области достали тело женщины, - ГСЧС области. ФОТО

В Курдюмовке Бахмутского района Донецкой области спасатели достали тело погибшей женщины из-под завалов разрушенного в результате обстрела захватчиками многоквартирного жилого дома.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"В 09:40 во время проведения аварийно-спасательных работ на месте частично разрушенного в результате обстрела двухэтажного многоквартирного жилого дома в пгт Курдюмовка Бахмутского района спасателями 22 государственного пожарно-спасательного отряда обнаружено тело женщины (анкетные данные устанавливаются)", -.говорится в сообщении.







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