"F#CK YOU PUTIN": глава Минобороны Чехии Чернохова "поздравила" Путина с днем рождения. ФОТО
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7 октября министр обороны Чехии Яна Чернохова опубликовала фото, на котором она одета в футболку с нецензурной надписью, посвященной российскому диктатору Владимиру Путину.
"Благодарю своих друзей из коллекции "Подарок Путину" за подарок для меня. Когда мне еще одеть их футболку, как ни 7 октября, и высказать свою гражданскую позицию в отношении одного из величайших преступников нашей эпохи. Мы скоро победим", - написала Чернохова в комментарии к фото, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Футболка, которую одела министр обороны Чехии, украшена надписью "F#CK YOU PUTIN".