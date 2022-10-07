"F#CK YOU PUTIN": глава Минобороны Чехии Чернохова "поздравила" Путина с днем рождения. ФОТО

7 октября министр обороны Чехии Яна Чернохова опубликовала фото, на котором она одета в футболку с нецензурной надписью, посвященной российскому диктатору Владимиру Путину.

"Благодарю своих друзей из коллекции "Подарок Путину" за подарок для меня. Когда мне еще одеть их футболку, как ни 7 октября, и высказать свою гражданскую позицию в отношении одного из величайших преступников нашей эпохи. Мы скоро победим", - написала Чернохова в комментарии к фото, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Футболка, которую одела министр обороны Чехии, украшена надписью "F#CK YOU PUTIN".

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