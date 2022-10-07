В Лимане обнаружили около 200 одиночных и одну братскую могилу, - ОВА. ФОТОрепортаж

В Лимане и Святогорске приступили к эксгумации и перезахоронению погибших и умерших во время оккупации.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"В Лимане известно о двух захоронениях. Один из них насчитывает около двух сотен могил. По предварительной информации, это – одиночные могилы, где похоронены гражданские. На другом участке – братская могила, в которой, по оперативным данным, могут быть как военные, так и гражданские. Точное количество еще предстоит установить. Сейчас стражи порядка исследуют эти места и вскоре приступят к процессу эксгумации. Прошу всех воздержаться от комментариев относительно количества захороненных людей и причин их смерти до окончательных выводов экспертов.

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В Святогорском городском кладбище перезахоронили 21 тело – гражданские, погибшие в оккупации. Пока шли бои за Святогорск и оккупация, погибших закапывали на улицах и дворах. Все тела из числа перезахороненных сегодня идентифицированы и должным образом преданы земле. Пусть покоятся с миром - рашисты будут наказаны за каждую разрушенную, изуродованную и отнятую ими человеческую жизнь", - рассказал он.

















