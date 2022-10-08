Фонд Сергея Притулы и школа Боривитер подготовили первые выпуски украинских воинов, в частности, по направлениям военной связи и управления гражданскими БПЛА в военных условиях. ФОТОрепортаж
Об этом рассказал шоумен и волонтер Сергей Притула, передает Цензор.НЕТ.
"Люблю таким похвастаться!!
Есть результаты первого месяца сотрудничества с Боривитер - военная школа, которая интенсивно и совершенно безвозмездно занимается подготовкой военнослужащих Украины по многим направлениям, среди которых: управление гражданскими БпЛА в военных условиях, военная связь, системы управления боем, военное управление.
Отчитываюсь, и сразу говорю, что результатами чрезвычайно польщен!!!
Цифры по программам обучения:
Военный процесс принятия решений и планирования (MDMP) – двухнедельный курс для 22 курсантов: командование и штаб подразделения ССО.
Использование гражданских БПЛА в военных условиях – проведены учения 220+ военных. Эта программа реализуется школой благодаря сотрудничеству с Минцифрой и нашим фондом.
Использование DJI Matrice 300 в военных условиях – качественно подготовили экипажи для работы (около 20 человек), также помогли и с оборудованием.
Основы военной связи – за месяц подготовлено 85 курсантов.
Радиоэлектронная разведка (РЭР) – проведен первый 2 недельный курс. Подготовили 4 экипажа по 5 человек, которые уже работают на позициях.
Провели 3 интенсивности по работе и установке "ПК Крапива" (программа для артиллеристов, помогает точно наводиться на цели) для 234 военных из разных подразделений.
Военная топография – выпустили первый курс из 26 слушателей.
И это только начало, у Школы и у нашего Фонда большие планы будут добавляться новые направления и расширяться курсы по уже существующим.
Следствием будут не только сохранившиеся жизни наших военных, но и более длительная продолжительность использования дорогостоящих гаджетов, которые мы за ваши средства закупаем для украинской армии!
А это уже об ответственном отношении к каждой копейке, которую вы отдаете в поддержку Армии!
Как говорят в Школе Боривитер – "Враг больше, мы должны быть эффективнее!"
И мы будем!
В том числе и с вашей помощью, потому что все обучающие программы возможны благодаря вашим пожертвованиям!
Внести свой вклад можно здесь:
https://prytulafoundation.org/uk/projects/boryviter" - отчитался Притула.