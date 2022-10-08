Фонд Сергея Притулы и школа Боривитер подготовили первые выпуски украинских воинов, в частности, по направлениям военной связи и управления гражданскими БПЛА в военных условиях. ФОТОрепортаж

Фонд Сергея Притулы и военная школа Боривитер подготовили первые выпуски украинских воинов по многим направлениям, включая управление гражданскими БПЛА в военных условиях, военную связь, системы управления боем, военное управление.

Об этом рассказал шоумен и волонтер Сергей Притула, передает Цензор.НЕТ.

"Люблю таким похвастаться!!

Есть результаты первого месяца сотрудничества с Боривитер - военная школа, которая интенсивно и совершенно безвозмездно занимается подготовкой военнослужащих Украины по многим направлениям, среди которых: управление гражданскими БпЛА в военных условиях, военная связь, системы управления боем, военное управление.

Отчитываюсь, и сразу говорю, что результатами чрезвычайно польщен!!!

Цифры по программам обучения:

Военный процесс принятия решений и планирования (MDMP) – двухнедельный курс для 22 курсантов: командование и штаб подразделения ССО.

Использование гражданских БПЛА в военных условиях – проведены учения 220+ военных. Эта программа реализуется школой благодаря сотрудничеству с Минцифрой и нашим фондом.

Использование DJI Matrice 300 в военных условиях – качественно подготовили экипажи для работы (около 20 человек), также помогли и с оборудованием.

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Основы военной связи – за месяц подготовлено 85 курсантов.

Радиоэлектронная разведка (РЭР) – проведен первый 2 недельный курс. Подготовили 4 экипажа по 5 человек, которые уже работают на позициях.

Провели 3 интенсивности по работе и установке "ПК Крапива" (программа для артиллеристов, помогает точно наводиться на цели) для 234 военных из разных подразделений.

Военная топография – выпустили первый курс из 26 слушателей.

И это только начало, у Школы и у нашего Фонда большие планы будут добавляться новые направления и расширяться курсы по уже существующим.

Следствием будут не только сохранившиеся жизни наших военных, но и более длительная продолжительность использования дорогостоящих гаджетов, которые мы за ваши средства закупаем для украинской армии!

А это уже об ответственном отношении к каждой копейке, которую вы отдаете в поддержку Армии!

Как говорят в Школе Боривитер – "Враг больше, мы должны быть эффективнее!"

И мы будем!

В том числе и с вашей помощью, потому что все обучающие программы возможны благодаря вашим пожертвованиям!

Внести свой вклад можно здесь:

https://prytulafoundation.org/uk/projects/boryviter" - отчитался Притула.







