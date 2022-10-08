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Российские вертолеты выпустили 18 ракет по территории Сумщины, погиб человек, - ОВА. ФОТО

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7 октября войска РФ обстреляли территорию Сумской области из артиллерии и вертолетов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Российские вертолеты выпустили 18 ракет по территории Сумщины, погиб человек, - ОВА 01

"Россияне выпустили 84 боеприпаса по нашей территории. Из которых: мины, снаряды и 18 ракет, выпущенных из вертолётов, с территории РФ.

Под вражеским огнем оказались: Хотинская, Краснопольская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Великописаревская громады.

Российские вертолеты выпустили 18 ракет по территории Сумщины, погиб человек, - ОВА 02

Больше разрушений в Краснопольской громаде. Повреждены дома, железнодорожные пути. Также во время утреннего ракетного удара погиб 51-летний местный гражданский мужчина", - говорится в сообщении.

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Российские вертолеты выпустили 18 ракет по территории Сумщины, погиб человек, - ОВА 03
Российские вертолеты выпустили 18 ракет по территории Сумщины, погиб человек, - ОВА 04

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