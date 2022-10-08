Число погибших в результате ракетных ударов по Запорожью 6 октября возросло до 17 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

По состоянию на утро 8 октября количество погибших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Запорожью утром 6 октября достигло 17 человек, в том числе и один ребенок.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Спасатели сообщают, что по первому адресу из-под завалов пятиэтажного жилого дома деблокировали 13 погибших (из них 1 ребенок), спасли шесть человек, из которых четыре госпитализированы.

По второму адресу из-под завалов четырехэтажного жилого дома достали четырех погибших, спасены 15 человек, из которых 8 госпитализированы.

В общей сложности погибли 17 человек (из них 1 ребенок и 1 человек умер в больнице), спасены 21 человек, из которых 12 госпитализированы.

Аварийно-спасательные работы на месте разрушенных жилых домов продолжаются.

Читайте: Число погибших в результате ракетных ударов по Запорожью 6 октября достигло 14 человек, – горсовет









