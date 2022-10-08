Россияне обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области. Среди убитых – ребенок. ФОТОрепортаж

Полицейские Донбасса задокументировали 23 военных преступления России. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Российские войска били по городам Авдеевка, Бахмут, Торецк, Часов Яр, Константиновка, Марьинка, пгт Очеретино, Северное, Зайцево, села Карловка, Федоровка, Павловка, Елизаветовка, Торское, Новополь.

"Враг ударил авиацией, ракетами, РСЗО "Ураган", "Град", артиллерией. В Павловке под российскими "Градами" погиб ребенок 2006 года рождения, есть раненые взрослые.

Разрушены и повреждены 16 гражданских объектов – 14 жилых домов, амбулатория, детский сад", - говорится в сообщении.

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